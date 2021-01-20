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Депутат предложила ввести уголовную ответственность за рекламу суррогатного материнства

Инга Юмашева отметила, что сейчас многие посреднические организации, получающие "выгоду от торговли детьми", открыто предлагают свои услуги

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы от "Единой России" Инга Юмашева выступила с предложением ввести ответственность вплоть до уголовной за пропаганду и рекламу суррогатного материнства.

"И реклама, и пропаганда суррогатного материнства, в том числе в целях получения материальной выгоды от рождения человека, это аморально", - заявила она в среду на заседании рабочей группы по регулированию социально значимых вопросов, где обсуждался законопроект, лишающий иностранцев возможности пользоваться услугами суррогатных матерей в России. По словам депутата, сейчас многие посреднические организации, получающие "выгоду от торговли детьми", открыто предлагают свои услуги.

"Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о введении законодательного запрета на рекламу и пропаганду суррогатного материнства, посреднических и иных услуг, связанных с суррогатным материнством, привлечением суррогатных матерей, включая размещение соответствующих объявлений в том числе в СМИ и интернет-пространстве. С обязательным введением административной или даже уголовной ответственности за нарушение такого запрета", - предложила Юмашева.

Она пояснила, что такие поправки необходимо, в частности, внести в закон "О рекламе".

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