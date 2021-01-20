В Тамбовской области отменили приказ об отстранении врачей, отказавшихся вакцинироваться

ТАМБОВ, 20 января. /ТАСС/. Приказ об отстранении от работы сотрудников Сампурской Центральной районной больницы в поселке Сатинка Тамбовской области, отказавшихся делать прививку от коронавирусной инфекции, отменен. Невакцинированные медики смогут выполнять свои обязанности в рабочем порядке, сообщили журналистам в среду в управлении здравоохранения Тамбовской области.

Ранее в социальных сетях появилась информация о принудительной вакцинации врачей Сампурской больницы. Сообщения сопровождались фотографиями приказа главного врача райбольницы Александра Фомина. В документе говорилось, что руководители отделений должны провести устную беседу с отказавшимися делать прививку, а после этого предоставить руководителю больницы списки добровольцев. Те сотрудники, которые откажутся от вакцинации, будут отстранены от работы. По данному факту управление здравоохранение региона провело служебную проверку.

"Все сотрудники ЦРБ, прошедшие вакцинацию, сделали это добровольно. Медики, не сделавшие прививки, смогут выполнять свои обязанности в рабочем порядке. Приказы главного врача об отстранении от работы медицинского персонала отменены", - сообщили в облздраве, отметив, что любое медицинское вмешательство может проводиться только с добровольного согласия гражданина.

Всеобщая вакцинация от коронавирусной инфекции в Тамбовской области началась 18 января. Регион получил 14 тыс. доз вакцины, это треть от планируемой поставки до конца февраля, которая в итоге составит 39 тыс. доз. Всего о своем желании вакцинироваться заявили около 10 тыс. человек.