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Мишустин поручил до 26 января доложить о ходе вакцинации от COVID-19 в регионах

Главам субъектов РФ поручено взять под личный контроль вакцинацию населения

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 26 января представить в правительство доклад о том, как идет вакцинация населения от коронавируса в российских регионах. Как сообщает в среду пресс-служба кабмина, такое поручение дано по итогам прошедшего 19 января заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

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Отмечается, что главам регионов поручено взять под личный контроль вакцинацию населения от новой коронавирусной инфекции. В процессе должны неукоснительно соблюдаться меры предосторожности и рекомендации Роспотребнадзора.

"Доклад о результатах этой работы на основе информации руководителей субъектов Минздрав обязан представить в правительство до 26 января (далее - каждые две недели)", - говорится в сообщении.

В России 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса всех желающих. Граждане могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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