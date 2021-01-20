В Северной Осетии создадут станции юных техников и натуралистов

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 января. /ТАСС/. Станция юных техников и станция юных натуралистов появятся в конце 2021 года в Беслане. Об этом сообщил ТАСС в среду замминистра строительства и архитектуры республики Константин Моргоев.

"В Беслане полным ходом ведутся работы по устройству фундаментов на будущей станции юных техников и станции юных натуралистов. Оба здания будут расположены на одном участке по улице Широкая. Срок завершения строительства - конец 2021 года", - сказал Моргоев.

На строительство станций юных натуралистов и техников потратят более 200 млн рублей, большая часть из которых выделена из федерального бюджета. Работы на этих объектах проводятся в рамках реализации генерального плана Беслана.

На станции юных техников обучение будет проводиться по нескольким направлениям. Также на территории предусмотрена площадка для тестирования радиоуправляемых моделей. А для станции юных натуралистов проектом предусмотрено устройство трех теплиц, оборудованных системами автоматического отопления и вентиляции, а также системой фитоосвещения для посадки, выращивания и выведение различных биокультур и видов растений в любое время года.

В обоих зданиях будут общие помещения, такие как лекторий, помещение для интерактивных занятий, рекреации, медпункт, буфеты.

Здания доступны для маломобильных групп населения и оборудованы пандусами и санузлами для лиц с ограниченными физическими возможностями.