Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Роскомнадзор требует от социальной сети TikTok прекратить распространение противоправной информации для несовершеннолетних и удалить призывы к участию в протестах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть TikTok направлено уведомление о необходимости удаления информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия", - говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре обратили внимание на то, что в TikTok распространяются материалы с "призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях".

Ведомство также обратилось ко всем социальным сетям, информационным ресурсам и СМИ с требованием не допускать распространения противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия.