Ущерб от незаконной свалки в Петербурге составил почти 2 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Сумма ущерба окружающей среде от несанкционированной свалки площадью 2,5 га на Пискаревском проспекте в Петербурге составила почти 2 млн рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе комитета по природопользованию города.

Комитетом вынесено постановление о привлечении к административной ответственности организатора незаконной свалки по ст.11.1 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". Организатору назначен максимальный штраф по статье. "В рамках административного расследования Комитетом по природопользованию рассчитан ущерб окружающей среде в размере 1 млн 708 тыс. рублей, что позволило УМВД России по Красногвардейскому району принять решение о возбуждении уголовного дела. Окончание административного производства позволяет приобщить доказательную базу к материалам уголовного дела", - говорится в сообщении комитета.

Отходы на свалке относятся к различным классам опасности, среди них был и мусор от сноса зданий.

Завоз отходов на свалку был остановлен в ноябре прошлого года. Установлено, что на въезде на свалку велся журнал учета, согласно которому за два месяца на территорию заехало 1 998 машин. До пресечения завоза мусора на свалке проводились работы по планированию территории с помощью строительной техники. Из-за этого изменился рельеф почв, отходы попали в мелиоративный канал, который имеет связь с водным объектом. "Воздействие несанкционированной свалки на прилегающие земли и биоту является длительным процессом и проявляется даже через десятки лет", - отметили в комитете.

Свалка находится на территории, которая принадлежит физическому лицу. Объем отходов на ней - больше 20 тыс. кубометров.