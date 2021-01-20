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Синоптики прогнозируют оттепель с экстремальными температурами в европейской части России

Теплая погода сохранится минимум до середины следующей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Длительная оттепель с температурой выше нормы на 9-10 градусов придет в европейскую часть России в пятницу. Теплая погода сохранится минимум до середины следующей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В пятницу произойдет стремительное повышение температуры днем. По предварительным оценкам, как минимум до среды-четверга следующей недели будет оттепель, такая экстремально теплая погода с температурой выше нормы на 9-10 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, оттепель будет наблюдаться на всей европейской территории России, за исключением северо-восточных районов Северо-Западного федерального округа. "Речь идет о востоке Архангельской области, Коми", - пояснил он.

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