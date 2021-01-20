Власти Петербурга не видят предпосылок для снятия ограничений в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Эпидемиологических предпосылок к отмене ограничительных мероприятий, введенных в Петербурге в связи с пандемией, пока нет. Об этом говорится в сообщении Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт Петербурге коронавирусной инфекции.

"Говорить об устойчивом переходе "второй волны" эпидемии в нисходящую фазу пока преждевременно. Если эта тенденция (к снижению темпов распространения коронавирусной инфекции) продолжится еще около двух недель (максимальный инкубационный период после окончания новогодних праздников), то можно будет говорить об устойчивом спаде заболеваемости и завершении "второй волны". На данный момент надежных эпидемиологических предпосылок к отмене противоэпидемических ограничительных мероприятий нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что позитивная тенденция в среду продолжилась: уменьшается количество обращений за медицинской помощью пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, значительным остается количество выздоровевших, снижается суточная госпитализация пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями, в результате чего уменьшается количество активных больных.

По последним данным, в Петербурге выявили 307 392 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 193 417 человек, умерли 9 043. За последние сутки в городе выявили 3 347 случаев заражения.