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Пандемия COVID-19

Постпред России при ЕС не исключил, что вакцину "Спутник V" зарегистрируют в Европе

Владимир Чижов отметил, что объективно у препарата "есть очень хорошая стартовая позиция для того, чтобы честно конкурировать с другими вакцинами"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов не исключил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" в итоге будет зарегистрирована в Европе.

"Я думаю, что это вполне возможно, - сказал дипломат в среду, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала "Россия-24". - Исхожу из того, что объективно у наших вакцин есть очень хорошая стартовая позиция для того, чтобы честно конкурировать с другими вакцинами".

Чижов также призвал не ограничивать вопрос регистрации вакцин только политическими причинами. "Здесь есть и элементарная конкуренция между производителями, - пояснил он. - Но, конечно, не может не вызывать сожаления тот факт, что нынешняя пандемия давала уникальный шанс объединиться в борьбе с общим врагом, но эта возможность была упущена".

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РоссияПандемия COVID-19
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