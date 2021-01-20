В Башкирии открыли мемориальную доску кавалеру орденов Красного Знамени и Красной Звезды

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны, кавалеру орденов Красного Знамени и Красной Звезды, полному кавалеру ордена Отечественной войны Даяну Мурзину открыли в Башкирии в среду. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

"В Башкирии открыли мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны, кавалеру орденов Красного Знамени и Красной Звезды, полному кавалеру ордена Отечественной войны Даяну Мурзину в честь 100-летия со дня рождения", - говорится в сообщении.

Три мраморных плиты с изображением участника войны и с описанием его регалий разместили на фасаде здания Кушнаренковского многопрофильного профессионального колледжа, в котором учился Даян Мурзин.

"В торжественной церемонии приняли участие представители военного комиссариата региона и администрации, ветераны военной службы и юнармейцы. Кроме того, в образовательных учреждениях Бакалинского района в режиме онлайн прошли уроки мужества, исторические викторины, конкурсы стихотворений и песен в память о Даяне Мурзине. Юнармейцы также сегодня возложили цветы к могиле фронтовика на Аллее Героев", - уточняется в сообщении.

Даян Баянович Мурзин - уроженец Бакалинского района Башкортостана. В боевых действиях он участвовал с 22 июня 1941 года. В октябре 1941 года вступил в партизанский отряд в Белоруссии и был назначен командиром отряда. В августе 1944 года Даян Мурзин был заброшен в глубокий тыл врага в Чехословакию, где стал командиром партизанской бригады. Ему удавалось собирать отряды в 300-500 человек, наносить внезапные удары по противнику в его тылу. За голову Даяна Мурзина Рейхстаг назначал 3 млн рейхсмарок. Под командованием Даяна Мурзина выведены из строя десятки воинских эшелонов, захвачен аэродром с 18 боевыми самолетами, подбито 19 танков, более 200 автомашин, взорвано 19 железнодорожных мостов, убито и ранено свыше 4 000, взято в плен 245 солдат и офицеров гитлеровской армии. Мурзин умер в 2012 году, ему был 91 год.