Amazon предложил Байдену помощь в вакцинации в США

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Американская компания Amazon предложила новому президенту США Джозефу Байдену свою помощь в проведении вакцинации в США. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо компании.

"Мы готовы максимально использовать наши операционные ресурсы, информационные технологии, а также наши знания и возможности в сфере коммуникации для помощи вашей администрации в вопросе вакцинации", - приводит агентство выдержку из письма Дэйва Кларка, генерального директора потребительского отделения компании.

Ранее Байден заявил, что намерен к концу первого месяца после инаугурации организовать при поддержке федеральных властей работу по всей стране 100 новых центров по вакцинации населения. Он также отметил, что планирует в течение 100 дней после вступления в должность создать условия для того, чтобы в стране сделали не менее 100 млн прививок от коронавируса.