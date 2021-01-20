Корпорация "МиГ" ищет в Нижнем Новгороде летчиков-испытателей через HeadHunter

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Завод "Сокол", входящий в контур Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"), опубликовал в интернете объявление о поиске в Нижнем Новгороде летчиков-испытателей. Соответствующее сообщение размещено на портале HeadHunter .

Среди предъявляемых требований указаны высшее профессиональное образование, опыт работы от 3 до 6 лет, готовность к обучению в школе летчиков-испытателей в течение 1-1,5 лет.

"Налет в качестве командира воздушного судна на маневренных воздушных судах (МиГ-31) - не менее 800 часов, годность к летно-испытательной работе по состоянию здоровья", - говорится в объявлении. Там также отмечается, что зарплата летчика-испытателя стартует "от 140 тысяч рублей до вычета налогов".

Как прокомментировал ТАСС официальный представитель РСК "МиГ", сегодня предприятия, входящие в контур корпорации активно развиваются и нуждаются в новых сотрудниках. "В частности, Нижегородский завод "Сокол" демонстрирует хорошую загрузку и высокие темпы производства авиационной техники, которую необходимо испытывать. Поэтому мы действительно расширяем состав летчиков-испытателей на этой площадке и приглашаем в нашу команду профессионалов летного дела, в том числе с помощью современных рекрутинговых площадок", - сказал он.

Представитель "МиГ" уточнил, что с учетом специфики компании в приоритетном порядке рассматриваются военные летчики с налетом не менее 800 часов на самолетах марки "МиГ".

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" является предприятием полного цикла, на котором ведется конструирование, изготовление, поддержание и ремонт самолетов марки "МиГ". В разные годы здесь были спроектированы и изготовлены истребители МиГ-29, МиГ-31 и МиГ-35. Корпорация сегодня работает над созданием аиационной техники нового поколения, как пилотируемой, так и беспилотной.