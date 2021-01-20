Глава КЧР наградит за храбрость инструкторов, спасших детей во время схода лавины в Домбае

ЧЕРКЕССК, 20 января. /ТАСС/. Инструкторы, которые спасли жизнь троих детей во время схода лавины со склона горы Мусса-Ачитара в поселке Домбай Карачаево-Черкесии, будут награждены за мужество и храбрость главой республики Рашидом Темрезовым. Об этом руководитель региона сообщил на своей странице в Instagram .

"Принял решение наградить трех ребят - инструкторов, спасших детей во время схода лавины в Домбае, за их храбрость и мужество <… > Благодаря слаженным действиям парней маленькие дети здоровыми и невредимыми были переданы родителям, ожидающим их на нижней части склона. Карачаево-Черкесия гордится каждым из вас", - написал Темрезов.

Он добавил, что благодарность от главы региона получит инструктор по горнолыжному спорту Мурат Байрамуков, который спас мальчика из Краснодарского края. Мужчина откопал себя и ребенка из снега, затем донес его до родителей. Также награду получит инструктор по горнолыжному спорту Замир Каппушев, который спас пятилетнюю девочку, она упала на снег и выбраться самостоятельно не смогла. Каппушев заметил девочку, поднял, и вместе с ней побежал вниз к родителям, которые потеряли дочку во время схода лавины. Глава региона также отметит мужество инструктора по сноуборду Аслана Джирикова, который загородил собой ребенка от лавины.