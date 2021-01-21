ВОЗ изучает заявки на регистрацию 14 вакцин от COVID-19, в том числе двух российских

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает заявки на рассмотрение 14 вакцин от коронавируса для включения в список для экстренного применения, в том числе двух российских препаратов - "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и "Эпиваккорона" Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. Об этом говорится в документе о "статусе процедуры оценки вакцин", предоставленном в среду корреспонденту ТАСС пресс-службой ВОЗ.

Из него следует, что вакцина "Спутник V" прошла три этапа утверждения из пяти. Сейчас рассматривается предоставленная в ВОЗ разработчиками дополнительная информация, и на 22 января запланировано "обсуждение содержания и формата" заявки. Что касается вакцины "Эпиваккорона", то ей предстоит пройти, согласно документу, еще четыре этапа. Дата принятия экспертами ВОЗ окончательного решения пока не определена ни для одной из российских вакцин.

Под номером один в документе ВОЗ фигурирует вакцина Comirnaty, разработанная совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии. Она прошла все этапы и получила одобрение со стороны ВОЗ в последний день 2020 года.

В отношении ряда других вакцин решение может быть принято в ближайшие недели и месяцы. В частности, один из двух препаратов, заявленных британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, ожидает заключения со стороны ВОЗ в "конце января - феврале", а второй препарат - "не ранее второй половины февраля".

Что касается вакцины американской компании Moderna, то в качестве возможного срока принятия решения назван конец февраля, а в отношении вакцины индийского Института сыворотки заключение может появиться в середине февраля. Препараты китайских компаний Sinopharm и Sinovac имеют шанс получить зеленый свет от ВОЗ в начале марта, а вот в отношении еще одного препарата из КНР - разработки компании CanSino - сроки возможного одобрения в документе ВОЗ не определены.

Список препаратов для экстренного применения

Рассмотрение вопроса о включении российских вакцин от коронавируса в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, будет проходить по установленной процедуре. В частности, эксперты уделят внимание эффективности и безопасности вакцины, а также ее производству, заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

По ее словам, такой анализ проводится в ВОЗ "очень скрупулезно". Производители получают вопросы и отвечают на них. Только после того как предоставлена и рассмотрена вся требуемая информация, специалисты ВОЗ могут принять решение о включении препарата в список, рекомендованный для экстренного применения, сказала официальный представитель организации.