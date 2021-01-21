Сотрудников ЦЭНКИ вакцинируют от COVID-19, в том числе на космодромах Восточный и Байконур

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сотрудникам всех филиалов Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос), в том числе на космодромах Байконур и Восточный, сделают прививку от коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Вакцинация сотрудников АО "ЦЭНКИ" спланирована совместно с ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство - прим. ТАСС) России и будет проводиться во всех филиалах предприятия, в том числе на космодромах Байконур (Космический центр "Южный") и Восточный (Космический центр "Восточный")", - отметили в пресс-службе.

В ЦЭНКИ подчеркнули, что вакцинация будет проводиться на добровольной основе для всех желающих. Cреди сотрудников "проводится информационно-разъяснительная работа о важности вакцинирования, а также о типах вакцин".

ЦЭНКИ - одно из основополагающих предприятий аэрокосмической отрасли России, которое специализируется на создании наземной космической инфраструктуры и управляет космодромами.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 96,2 млн человек, более 2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 633 952 случая заражения, выздоровели 3 027 316 человек, умерли 67 220. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.