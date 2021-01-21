"Известия": в КоАП планируют закрепить наказание за жестокое обращение с животными

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минюст РФ внес в правительство законопроект об административном наказании за жестокое обращение с животными, несоблюдение требований к их содержанию и за использование в культурно-зрелищных целях. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу министерства.

По данным издания, штраф за подобные нарушения может составить от трех до 150 тыс. рублей. "Законопроект разработан во исполнение поручения, которое было дано по результатам встречи президента РФ с представителями общественных организаций, осуществляющих деятельность в области экологии и защиты животных, 5 июня 2020 года", - сообщили газете в пресс-службе Минюста.

По словам главы профильного комитета нижней палаты по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, законопроект может поступить в парламент весной. "Мы поддерживаем и приветствуем законопроект. Еще в декабре прошлого года комитет направил и свои предложения в Минюст, которые вошли в этот документ. Очевидно, что чем раньше он будет принят, тем лучше. Сегодня представитель Минюста сообщил нам, что в Госдуму он может поступить в марте", - цитируют его "Известия". По данным газеты, инициативу готовы поддержать во всех фракциях Госдумы.

В настоящее время в Уголовном кодексе есть нормы за жестокое обращение с животными и серьезное наказание, но привлекать по этим нормам можно только в случае нанесения животному тяжкого вреда, например, повлекшего его смерть.

В октябре 2020 года Бурматов ("Единая Россия") направлял в Минюст письмо, в котором предложил прописать в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) такую санкцию, как конфискация животных.