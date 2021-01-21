В России полицию просят разрешить контрольные закупки табака с участием несовершеннолетних

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Полицейским предложили разрешить проводить контрольные закупки табачной продукции, вейпов и электронных сигарет в магазинах, привлекая для этого несовершеннолетних. Об этом сообщила ТАСС директора Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре.

"Практика законодательного запрета и роста штрафа за продажу данной продукции не позволяет решить проблему полностью, на наш взгляд, требуются кардинальные и нестандартные решения. Одним из таких шагов и могла бы стать практика привлечения несовершеннолетних волонтеров к проверочной закупке, однако на данный момент действует ряд законодательных ограничений", - сказала она.

Агре направила письмо с соответствующим предложением главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву. В нем она указывает, что процент курящих сигареты детей остается достаточно высоким, а вейпы несовершеннолетние стали курить даже чаще. И несмотря на запрет их продавать, детям не составляет труда их приобрести, в частности, через интернет. При этом автор письма отмечает возможность взрыва вейпов и электронных сигарет в руках в числе прочих опасностей для здоровья от их употребления.

"Учитывая, что законодательство Российской Федерации о контрольно-надзорной и оперативно-разыскной деятельности предусматривает механизмы контрольной и проверочной закупки, которые не допускают участия в их реализации несовершеннолетних граждан, просим вас рассмотреть следующие предложения: обеспечить возможность систематического сотрудничества с общественными организациями в рамках осуществления совместных ведомственных и общественных проверок, в том числе с привлечением волонтеров несовершеннолетнего возраста (с согласия родителей или опекунов)", - говорится в письме.

Также Агре предлагает создать межведомственную рабочую группу по совершенствованию законодательства в сфере борьбы с курением среди детей.