Оксфордский университет планирует создать варианты вакцины от разных штаммов коронавируса

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Оксфордский университет, разработавший одну из вакцин от COVID-19 совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca, готовится создать ее новые версии, рассчитанные на различные штаммы коронавируса. Об этом сообщила в четверг газета The Daily Telegraph со ссылкой на сотрудников университета.

По ее данным, команда исследователей, разработавшая вакцину, которой прививают жителей королевства, изучает возможности для того, чтобы при необходимости в 48 часов начать производство модифицированной версии вакцины.

"Пока что члены команды не считают, что это понадобится, однако было бы глупо не подготовиться к такой возможности, - заявил источник издания. - На то, чтобы внести в систему необходимые изменения, потребуется один-два дня".

Издание сообщает, что британское правительство крайне обеспокоено возможностью распространения новых штаммов вируса, способных обходить иммунную защиту, которую создают уже применяемые вакцины. Предварительные данные проведенного в ЮАР исследования показывают, что впервые выявленный на территории этой страны вариант вируса 501Y.V2 обладает мутациями, которые потенциально делают его более заразным даже для обладателей антител.

На территории самой Великобритании складывается крайне сложная эпидемическая обстановка из-за распространения мутировавшего штамма B.1.1.7, который, согласно предварительным оценкам экспертов, может быть на 70% более заразным, чем доминировавший в стране ранее генетический вариант вируса.