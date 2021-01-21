Филиппины планируют ввести собственный паспорт вакцинированных от коронавируса

БАНГКОК, 21 января. /ТАСС/. Законопроект, который уполномочивает министра здравоохранения Филиппин выдавать паспорта вакцинированных гражданам страны, был внесен на рассмотрение в Сенат. Инициатива предполагает создание документа, который будет служить доказательством прохождения полного курса иммунизации против коронавируса.

Сенатор Грейс По, являющаяся инициатором законопроекта, указала, что он "рассчитан на будущее", поскольку также уполномочивает главу Минздрава выдавать паспорта вакцинированных на другие инфекционные заболевания, если они возникнут. "Идея паспортов вакцинированных, наряду с быстрым развертыванием вакцинации против коронавируса, недавно получила поддержку в международных кругах. Такие страны, как Дания, Греция и Израиль, начали предпринимать шаги в этом направлении", - приводит в четверг издание Inquirer выдержки из пояснительной записки к законопроекту.

По словам сенатора, министерство здравоохранения поддерживает инициативу. Данная мера позволит Межучрежденческой целевой группе по возникающим инфекционным заболеваниям (IATF) издавать правила и положения о том, "какие виды деятельности потребуют наличия паспорта вакцинации". Они могут включать международные и внутренние поездки, доступ к деловым учреждениям и другим общественным местам. "IATF также должна установить правила и положения о признании шести паспортов вакцинированных, выданных другими странами", - говорится в записке.

Вместе с тем паспорт вакцинированного не может считаться действительным удостоверением личности, подчеркивается в законопроекте. Документ будет содержать личную информацию его владельца, тип вакцины, даты ее введения, лицо или учреждение, вводившие препарат, а также другие данные, которые могут быть определены при необходимости Минздравом или IATF. "Информация, содержащаяся в паспорте вакцинации, должна быть защищена в соответствии с действующим законодательством о конфиденциальности данных", - отмечается в законопроекте.

Согласно документу, министр здравоохранения будет издавать правила и положения о сроке действия паспорта. Если инициатива будет введена в действие, то в соответствии с законом любое лицо, которое распространяет поддельные паспорта вакцинации или фальсифицирует их, а также попытается использовать документ другого человека будет оштрафовано на сумму до 90 тыс. песо ($1 873). Между тем порча, изменение или уничтожение паспорта будет наказываться штрафом до 60 тыс. песо ($1 248). Кроме того, в обоих случаях нарушителю грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

30 января 2020 года на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени число заразившихся в стране превысило 505,9 тыс., вылечились 466,9 тыс. пациентов, умерло более 10 тыс. человек.