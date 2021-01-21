Собянин объявил о возвращении к очному обучению студентов колледжей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Колледжи в Москве с пятницы могут возобновить работу в обычном формате, дистанционное обучение в подведомственных столичным властям вузах продлено до 6 февраля. Об этом сообщил в четверг мэр города Сергей Собянин.

"Колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении правительства Москвы, возвращаются к обычному режиму работы. Транспортные карты учащихся будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте", - написал мэр в своем блоге.

"Однако в связи с тем, что по решению Минобрнауки России дистанционное обучение в федеральных вузах продолжается до 6 февраля 2021 г., до этой же даты продлевается "дистант" и в вузах, подведомственных правительству Москвы", - добавил Собянин.