{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Собянин объявил о возвращении к очному обучению студентов колледжей

Дистанционное обучение в подведомственных столичным властям вузах продлено до 6 февраля

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Колледжи в Москве с пятницы могут возобновить работу в обычном формате, дистанционное обучение в подведомственных столичным властям вузах продлено до 6 февраля. Об этом сообщил в четверг мэр города Сергей Собянин.

На эту тему
Возобновление работы музеев и детских центров. В Москве смягчили ограничения

"Колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении правительства Москвы, возвращаются к обычному режиму работы. Транспортные карты учащихся будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте", - написал мэр в своем блоге.

"Однако в связи с тем, что по решению Минобрнауки России дистанционное обучение в федеральных вузах продолжается до 6 февраля 2021 г., до этой же даты продлевается "дистант" и в вузах, подведомственных правительству Москвы", - добавил Собянин.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Минздрав разрешил хранить "Спутник V" при температуре от 2 до 8 градусов выше нуля
По словам министра здравоохранения, производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения ее жидкой формы
Читать полностью