Общественная палата открыла горячую линию по безопасности детских площадок

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ в четверг запустила горячую линию, посвященную вопросам безопасности детских площадок в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ОП.

"В Общественной палате РФ с 21 января по 31 декабря 2021 года будет работать горячая линия "Детские площадки - территория безопасности" в рамках одноименного всероссийского проекта", - говорится в сообщении. В палате отметили, что россияне смогут либо сообщить о некачественных или травмоопасных детских площадках по многоканальному телефону 8 (495) 221-83-63, либо заполнить электронный опросный лист на сайте ОП РФ.

Кроме того, в рамках проекта по безопасности детских площадок общественники реализуют выездные проверки мест отдыха, парков аттракционов и рекреационных зон, добавили в палате. Координаторами проекта являются комиссия ОП по ЖКХ, строительству и дорогам, а также комиссия палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.

"По итогам работы будет создана общероссийская электронная карта опасных детских площадок. По статистике, каждый год на российских детских площадках происходит в среднем 40 тысяч несчастных случаев. Часть из них заканчивается гибелью детей", - подчеркнули в ОП.

По словам председателя комиссии ОП по ЖКХ, строительству и дорогам Светланы Разворотневой, задачей общественного контроля является "выявление фактов и нарушений, которые не доступны в документах статистической отчетности и не могут быть предоставлены органами исполнительной власти". "Исправность детских площадок не фигурирует ни в каких отчетах, за исключением, к сожалению, отчетов о количестве детских травм. Выявить нарушения возможно только объединившись всем вместе, включив в процесс пользователей этих площадок: родителей, бабушек и дедушек", - отметила член ОП.

Она подчеркнула, что в проекте задействованы региональные общественные палаты, некоммерческие организации, уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ и родительские организации. "Наша задача привлечь как можно большее количество неравнодушных граждан, чтобы вооружить их знаниями, благодаря которым любая площадка, которая несет угрозу жизни и здоровью, будет сначала обозначена на специальной карте, а в дальнейшем переделана", - заключила Разворотнева.