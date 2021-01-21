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Пандемия COVID-19

Всего 0,03% школ в России закрыты на карантин из-за коронавируса

Закрыты 13 школ в семи регионах

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Порядка 0,03% российских школ в настоящее время закрыты на карантин в связи с пандемией коронавируса. Такие данные следуют из инфографики Минпросвещения РФ, опубликованной в четверг в Telegram-канале министерства "Большая перемена".

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"Всего в 13 школах в семи регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - следует из материалов. Уточняется, что это 0,03% от общего числа школ в стране.

Ранее в Минпросвещения РФ заявляли, с 18 января к очному обучению вернулись более 97% российских школьников, то есть 16,3 млн человек. Также в министерстве считают, что сегодня нет особых причин для досрочного завершения учебного года в школах.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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