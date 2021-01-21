На метеостанции в Якутии зафиксировано минус 58 градусов

ЯКУТСК, 21 января. /ТАСС/. Метеорологи зафиксировали 58 градусов мороза на метеостанции Хабардино на западе Якутии. Морозы ниже 45 градусов также зарегистрированы в 38 пунктах наблюдения, сообщает Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЯУГМС).

По состоянию на 09:00 (03:00 мск), на метеостанции Хабардино, которая находится в верховье реки Вилюй на западе Якутии "зафиксирована отметка в минус 58 градусов", говорится в сообщении на сайте ЯУГМС.

Как пояснил ТАСС кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Никита Тананаев, январь является самым морозным месяцем в республике. "Рекордно высокое давление в Монголии создало в атмосфере волны, из-за которых у нас так холодно. Устойчивое высокое давление препятствует движению воздушных масс и приходу циклонов на территорию Якутии, которые приносят зимой умеренные температуры. Безоблачное небо способствует потере тепла земной поверхностью ("выхолаживанию") и сохранению крайне низкой температуры воздуха", - сказал ученый.

По прогнозам синоптиков, на 22-23 января на большей части региона сохранится холодная без существенных осадков погода, в населенных пунктах туманы, на побережье местами поземки при ветре 15-18 м/с. Прогнозируются морозы до минус 52-57 в ряде районов республики.

Препятствия для охотников

Сильные морозы до минус 60 градусов в арктических и северных районах Якутии помешали планам охотников, рассказала ТАСС председатель постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики парламента Якутии Елена Голомарева. С начала этого года вступили в силу новые правила по срокам охоты на дикого северного оленя.

"Ранее сроки промысла заканчивались 15 марта, по новым правилам - до 31 января. Сокращение сроков охоты вызвало тревогу среди населения труднодоступных арктических территорий Якутии, для которых охота является <..> основой жизнедеятельности", - отметила Голомарева.

Как считает парламентарий, новые сроки охоты сведут на нет освоение выделенных квот добычи. "Тундровые популяции дикого северного оленя в основном обитают за Полярным кругом, в арктических районах, где установлены суровые климатические условия Из-за низких температур с середины ноября до середины февраля охота не ведется. Охота по обычаю осуществляется с августа по ноябрь текущего года и с середины февраля по 15 марта следующего года, когда заканчивается полярная ночь и устанавливаются более мягкие климатические условия", - отметила Голомарева.

Средство от обморожения

Спрос на гели и кремы от обморожения, которые производит якутская компания "Криопротект", вырос почти в два раза на фоне морозов под минус 60 в регионе, сообщила ТАСС руководитель предприятия, доктор биологических наук Наталья Ли.

"Серийное производство начали в 2020 году. Сейчас гели и кремы для защиты от обморожения продаются в 11 магазинах Якутска. На фоне морозов продукция пользуется высоким спросом, в том числе и среди тех, кто работает или занимается спортом на открытом воздухе - охотников и лыжников. С начала года спрос на продукцию вырос в два раза - до 300 единиц", - рассказала Ли.

Компания является резидентом инновационного парка "Сколково" и технопарка "Якутия". "Сейчас изучаем каналы сбыта - планируем поставки в регионы России, а также в зарубежные страны, в частности, США и Канаду", - добавила директор компании.

По ее словам, в состав гелей и кремов от обморожения входят природные криопротекторы, которые защищают организм от холода. "Как показали наши исследования, эти вещества особенно активны у насекомых Якутии. Благодаря им, процесс замерзания воды в клетках контролируется, вследствие чего кристаллы льда могут образовываться, но они не вырастают в крупные кристаллы, которые могут разорвать клетку. Мы извлекаем по специальной технологии гемолимфу (аналог крови), в которой у зимних насекомых содержатся эти вещества", - пояснила собеседница агентства.

В основе продукта лежит инновационная рецептура, созданная с учетом основной причины обморожения - замерзания воды в клетках, сопровождающегося образованием кристаллов льда, которое приводит, в конечном итоге, к травматическим повреждениям кожи.

Кому помогают якутские морозы

Вместе с тем, как рассказал ТАСС начальник цеха Пеледуйской базы Ленского речного пароходства Александр Агафонов, "кому-то сильные морозы доставляют дискомфорт, ну а нашим выморозчикам это повышает производительность труда". Выморозка судов - это уникальный метод ремонта судов, который применяется только в Якутии. Суть ее состоит в том, чтобы освободить ото льда подводную часть судов и в зимний период провести ремонт.

Затяжная осень не дала своевременно начать выморозку, но за последний месяц речники наверстали упущенное. Сразу же после Нового года выморозчики вышли на работу, сообщили в пресс-службе пароходства.