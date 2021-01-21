"Артек" возобновит прием детей из разных регионов России 29 января

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" в Крыму возобновит смены для ребят из других регионов страны с 29 января, сообщила в четверг пресс-служба центра.

В конце марта 2020 года из-за ситуации с коронавирусом "Артек" прекратил прием детей. В июле смены были возобновлены, но попасть на них могли только дети из Крыма и Севастополя. Ребята из других регионов могли приехать в лагерь только во время коротких мероприятий - таких, как финал конкурса "Большая перемена" в начале ноября.

"МДЦ "Артек" открывает свои двери для ребят из регионов, благополучных по заболеваемости коронавирусной инфекцией, начиная со второй смены "На пороге научных открытий", которая стартует 29 января текущего года", - говорится в сообщении.

В настоящее время "Артек" продолжает работу по обеспечению безопасного пребывания детей. Комплекс мероприятий предполагает защиту детей от коронавирусной инфекции, для этого специалисты центра используют собственный опыт и рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава России.

"Положительный опыт деятельности "Артека" в течение непростого прошлого года позволил выработать новые регламенты по предупреждению возможного инфицирования. Сотрудники центра проходят тест ПЦР и принимают участие в вакцинации, организованной в приоритетном порядке для сотрудников образовательных организаций", - отметили в пресс-службе.

В "Артеке" напомнили, что попасть на смену в центр можно в качестве поощрения за успехи, достигнутые ребенком в учебе, творчестве, спорте и иной социально полезной деятельности. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте артек.дети, внести данные о достижениях за три года в профиль и в заявку о получении путевки.

О центре "Артек"

"Артек" - в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. 12 марта 2015 года правительство РФ утвердило программу развития центра до 2020 года: предусмотрен капитальный ремонт объектов, реконструкция и строительство лагерей и объектов инфраструктуры. Кроме того, федеральная целевая программа развития Крыма также предусматривает финансирование комплекса.