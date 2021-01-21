Во Владимирской области режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлили до 7 февраля

ТАСС, 21 января. Власти Владимирской области продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет из-за пандемии до 7 февраля 2021 года. Об этом в четверг журналистам сообщила пресс-служба региональной администрации.

"В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции до 7 февраля во Владимирской области продлили срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, для граждан старше 65 лет. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции", - говорится в сообщении.

Пресс-служба пояснила, что выходить на улицу пожилым жителям региона можно в случае обращения за медпомощью, приобретения товаров и услуг, также разрешается выгул животных.

По данным регионального оперативного штаба, коронавирус 20 января выявили у 21 823 человек, выздоровели 19 128 человек, 607 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли. За сутки коронавирус подтвердился у 155 жителей региона.