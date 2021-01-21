Лига безопасного интернета настаивает на проверке призывов детей к протестам в соцсетях

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Лига безопасного интернета обратилась к правоохранительным органам РФ с просьбой расследовать призывы детей к протестам в социальных сетях. Об этом журналистам в четверг сказала директор Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

По ее данным, по хэштегу #23января2021 в социальной сети TikTok в данный момент зафиксировано 28 млн просмотров видео, #навальный2021 - 21,8 млн просмотров, #митинг2021 - 28,3 млн просмотров, #революция2021 - 2,2 млн.

"Недопустимо втягивать детей и подростков в политику и несанкционированные мероприятия, которые могут представлять угрозу их жизни и здоровью. Мы зафиксировали колоссальное количество публикаций в соцсетях с призывами участия в протестных акциях, распространяемых среди детей, - заявила Мизулина. - Мы призываем правоохранительные органы провести тщательное расследование и привлечь к ответственности тех, кто занимается подобными циничными провокациями".

По ее словам, большая часть этих видео обнаружена в соцсети TikTok - популярной платформе среди детей. "Очевидно, что это сознательная провокация, которая осуществляется с использованием определенных технологий продвижения в социальных сетях. Подобная работа требует колоссальных ресурсов и вложений", - добавила она.

В социальных сетях среди детей массово распространяются видеоролики с призывом участвовать в несанкционированных митингах 23 января 2021 года. По мнению экспертов, видеоролики созданы по единым шаблонам. Публикации поднимаются в тренды соцсетей с использованием определенных технологий. Только в TikTok данные публикации получили более 80 млн просмотров на данный момент.

По данным Лиги, для попадания таких видео в тренды соцсетей используются методы продвижения в социальных сетях: хэштеги, бот-фермы, аккаунты-пустышки, рекламные платные публикации у блогеров, кросспостинг, покупной трафик.