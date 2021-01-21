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Вступительные испытания в вузы в 2021 году планируется провести в форме ЕГЭ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минпросвещения РФ разработало проект постановления правительства, в рамках которого предлагает в 2021 году провести вступительные испытания в российские вузы в форме ЕГЭ, соответствующий документ опубликован в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления устанавливается, что единый государственный экзамен в 2021 году проводится как вступительные испытания при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета", - следует из пояснительной записки к документу.

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