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Пандемия COVID-19

CNN: в Калифорнии разрешили использовать партию вакцины Moderna, вызвавшей аллергию

Эксперты "не обнаружили научного обоснования для продления запрета" на распространение вакцины

ТАСС, 21 января. Представители управления здравоохранения американского штата Калифорния разрешили продолжить использование партии вакцины от коронавируса производства компании Moderna, приостановленное ранее из-за аллергической реакции у нескольких пациентов. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

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"Из осторожности мы рекомендовали поставщикам приостановить распространение вакцины Moderna COVID-19, из партии 41L20A, в воскресенье вечером. Вчера мы созвали рабочую группу западных штатов по научному надзору в сфере безопасности и дополнительных специалистов по аллергии и иммунологии для изучения собранных доказательств", - цитирует CNN заявление эпидемиолога штата Эрики Пан, сделанное в среду. Пан уточнила, что эксперты "не обнаружили научного обоснования для продления запрета".

Всего на аллергические реакции, возникшие в течение 24 часов после вакцинации Moderna, пожаловались до 10 человек. Ранее более 330 тыс. доз препарата из указанной партии поступили в 287 снабжающих организаций штата.

18 декабря вакцина Moderna получила одобрение Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

Теги
СШАПандемия COVID-19
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