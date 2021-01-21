CNN: в Калифорнии разрешили использовать партию вакцины Moderna, вызвавшей аллергию

ТАСС, 21 января. Представители управления здравоохранения американского штата Калифорния разрешили продолжить использование партии вакцины от коронавируса производства компании Moderna, приостановленное ранее из-за аллергической реакции у нескольких пациентов. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN .

"Из осторожности мы рекомендовали поставщикам приостановить распространение вакцины Moderna COVID-19, из партии 41L20A, в воскресенье вечером. Вчера мы созвали рабочую группу западных штатов по научному надзору в сфере безопасности и дополнительных специалистов по аллергии и иммунологии для изучения собранных доказательств", - цитирует CNN заявление эпидемиолога штата Эрики Пан, сделанное в среду. Пан уточнила, что эксперты "не обнаружили научного обоснования для продления запрета".

Всего на аллергические реакции, возникшие в течение 24 часов после вакцинации Moderna, пожаловались до 10 человек. Ранее более 330 тыс. доз препарата из указанной партии поступили в 287 снабжающих организаций штата.

18 декабря вакцина Moderna получила одобрение Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.