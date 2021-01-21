Минкультуры возобновляет работу федеральных музеев в Москве с 22 января

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Федеральные музеи в Москве могут возобновить прием посетителей с 22 января при ограничении их количества до 50%, допустимое число зрителей в столичных театрах и кинотеатрах увеличено с 25% до 50%. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"С 22 января 2021 года на территории Москвы возобновляется работа федеральных музеев, музеев-заповедников и библиотек, увеличивается допустимая заполняемость театров и кинотеатров, а также разрешается проведение зрелищных, выставочных, просветительских и иных культурно-досуговых мероприятий при условии, что количество посетителей не будет превышать 50% общей вместимости помещений", - сказали в пресс-службе.