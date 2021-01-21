В Балашихе завершили строительство главного храма Росгвардии

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Завершено строительство Князь-Владимирского храма в Балашихе - главного храма Росгвардии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба депутата Госдумы, куратора программы по строительству православных храмов в Москве Владимира Ресина.

"В преддверии Нового года и Рождества Христова было завершено благоустройство прилегающей территории к главному храму Росгвардии, Князь-Владимирскому храму, и сквера "Владимирский парк". В храмовом комплексе Князь-Владимирского храма заканчиваются строительно-монтажные, отделочные и пуско-наладочные работы инженерных систем храма. На Рождество текущего года в храме состоялось первое рождественское богослужение", - цитирует депутата пресс-служба. На Крещение при храме была оборудована купель для православных росгвардейцев и жителей микрорайона Дзержинский в Балашихе, в котором расположен храм.

Сдать храмовый комплекс в эксплуатацию, сообщает пресс-служба, планируется в марте 2021 года, освятить - весной или летом 2021 года. Первая литургия в Князь-Владимирском состоялась в 2020 году в День крещения Руси - 28 июля. Решение о его строительстве было принято патриархом Московским и всея Руси Кириллом и директором Росгвардии генералом армии Виктором Золотовым. В храме будет размещена икона святого Владимира, которая в настоящее время хранится в Центральном музее войск национальной гвардии РФ.