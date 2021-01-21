В России от преступлений погибло более 22 тыс. человек в 2020 году

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Более 22 тысяч человек погибли от преступных посягательств в России в 2020 году. Об этом говорится в статистических данных МВД РФ.

"В результате преступных посягательств погибли 22,7 тыс. человек, здоровью 35,6 тыс. человек причинен тяжкий вред. На сельскую местность приходится 39,8% погибших, на города и поселки городского типа - 67,2% человек, здоровью которых причинен тяжкий вред", - говорится в сообщении.

Всего, по данным МВД, в России произошло более 2 млн преступлений, рост которых отмечен в 50 субъектах России, снижение - в 35 регионах страны.