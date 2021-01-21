Facebook разъяснит политику конфиденциальности платформы в парламенте Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 января. /ТАСС/. Официальные представители Facebook в четверг выступят с разъяснениями изменений в политике конфиденциальности своей платформы на заседании постоянного комитета по информационным технологиям парламента Индии.

Как сообщает агентство ANI, они вызваны на заседание в связи с серьезной обеспокоенностью индийского правительства и парламентариев возможным нарушением прав пользователей и неправомерным использованием их персональных данных в результате новых условий мессенджера WhatsApp, принадлежащего Facebook.

На этой неделе Индия обратилась за соответствующими разъяснениями к генеральному директору WhatsApp Уиллу Кэткарту. "Предлагаемые изменения в Условиях обслуживания и Политике конфиденциальности WhatsApp вызывают серьезную обеспокоенность относительно последствий для свободы выбора граждан Индии, составляющих крупнейшую базу пользователей соцсетей, - говорится в направленном ему письме индийского министерства электроники и информационных технологий. - Предлагаем WhatsApp отозвать предложенные изменения и пересмотреть свой подход к конфиденциальности информации, свободе выбора и безопасности данных с тем, чтобы сделать его приемлемым для пользователей".

По оценкам индийского министерства, уведомление WhatsApp не позволяет сделать пользователям сознательный и свободный выбор. Особенно это касается неясных условий передачи данных Facebook и возможных нарушений при этом прав индийских пользователей.

Руководство мессенджера в ответ заявило, что "персональные данные пользователей будут зашифрованы и не станут подлежать огласке, а WhatsApp предпримет усилия для прекращения дезинформации в отношении своей новой политики конфиденциальности".

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто использует мессенджер, делиться данными с Facebook. В частности, Facebook получит сведения о номере телефона, транзакциях и IP-адресах пользователей.