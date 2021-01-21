Строительство водозабора для обеспечения Севастополя водой завершится до 1 марта

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Строительство водозабора в Крыму для обеспечения Севастополя пресной водой будет завершено до 1 марта 2021 года, сообщает Министерство обороны РФ.

"Полный комплекс работ будет завершен до 1 марта 2021 года. Ввод объекта в эксплуатацию позволит подавать 50 тыс. кубометров пресной воды в сутки для снабжения Севастополя", - сказано в сообщении.

Сейчас Военно-строительный комплекс Минобороны строит водозабора на реке Бельбек с инженерными сооружениями и водосбросом. Проинспектировать ход строительных работ в Крым прибыл заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

По его словам, "работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены, на участке задействовано 450 человек и 160 единиц техники". "Оцениваем строительную степень готовности объекта почти [на] 80%. Работы ведутся строго в графике", - сказал Иванов, слова которого приведены в сообщении.

Присутствовавший на площадке строительства губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил военных строителей. "По масштабам в новейшей истории Севастополя это главная стройка. Мы видим, что работы завершаются в проектные сроки, и, честно говоря, было сложно поверить, что такой объект возможно реализовать за такое время", - отметил Развожаев, которого цитирует пресс-служба Минобороны.

В составе объекта - накопительный бассейн емкостью 150 тыс. кубических метров, дренажная канализация, водомерный узел, линейный водовод, а также иная сопутствующая инженерная инфраструктура.