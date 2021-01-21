Более 30% заявлений в 2020 году за маткапиталом прошло без обращений в ПФР

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Свыше 30% заявлений за материнским капиталом в 2020 году было в проактивном режиме, без обращения в Пенсионный фонд России (ПФР). Об этом в четверг заявил глава ПФР Максим Топилин.

"По нашим оценкам, на сегодня, буквально за прошлый год уже <...> по 32% обращениям за материнским семейным капиталом граждане вообще не приходят в Пенсионный фонд. Это результат работы прошлого года. Мы ставим перед собой задачу довести этот показатель до 60%", - сказал он на расширенном совещании комитета Совета Федерации по социальной политике.

С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется в проактивном режиме. Информация о получении семьей материнского капитала направляется в личный кабинет владельца сертификата на сайте Пенсионного фонда России или портале госуслуг.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырастет на 3,7%, он составит 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго.