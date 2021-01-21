Роскомнадзор поддержал введение уголовной ответственности для организаторов треш-стримов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Роскомнадзор поддерживает введение ответственности вплоть до уголовной для организаторов треш-стримов, сообщил в четверг замглавы ведомства Вадим Субботин.

"Чтобы все, что мы сейчас обсуждали, полетело, мне кажется, надо начинать с того, чтобы установить ответственность вплоть до уголовной лицам, которые организуют или формируют такой контент - треш-стрим", - сказал Субботин в четверг на заседании в Совете Федерации по данной теме.

По его словам, также важно закрепить положение о том, чтобы максимально оперативная блокировка начинающихся стримов находилась в зоне ответственности самих сетей.

"Набрать аудиторию треш-стримеру - задача не из легких, наверняка анализ наших правоохранителей позволит достаточно быстро сделать вывод о том, что есть определенная группа стримеров, к которым необходимо применить меры, это остудит головы иных желающих заниматься такими же противоправными действиями", - добавил замглавы Роскомнадзора.

В четверг в СФ проходит заседание временной комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ, посвященное теме совершенствования российского законодательства с целью противодействия треш-стримам. Его участники обсуждают возможные направления совершенствования законодательства РФ, в частности, привлечение треш-стримеров к ответственности, перекрытие каналов финансирования таких трансляций и их блокировку. В числе участников - представители Роскомнадзора, Росфинмониторинга, СПЧ, а также депутаты, представители силовых ведомств и эксперты.

Председатель комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предлагает наказывать за треш-стримы, как за унижение человеческого достоинства.

Он предложил внести в статью 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") новый пункт: "действия, содержащие унижение человеческого достоинства с применением или с угрозой применения насилия, физических издевательств, оскорблений и других форм хулиганского поведения, умаляющего достоинство личности, совершенные публично с использованием сети Интернет в режиме реального времени и в видеозаписи с целью извлечения материальной или иной (наращивание популярности) выгоды наказываются штрафом от 300 до 600 тыс. рублей либо принудительными работами на срок от 2 до 5 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 3 лет, либо лишением свободы на срок от 3 до 6 лет".