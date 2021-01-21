Аккаунты сайта Познера удалят в Facebook и Twitter из-за перехода в Telegram

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Аккаунты официального сайта известного журналиста, телеведущего Владимира Познера - "Познер Online" - удалят в Facebook, Twitter, а во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" их закроют. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг рассказали в администрации сайта журналиста.

Причиной стал перевод всей коммуникационной и новостной составляющей на платформу Telegram.

"Аккаунты "Познер Online" будут удалены из Facebook и Twitter, в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" страницы будут заморожены или закрыты, - рассказали в администрации. - Как нам кажется, Telegram на сегодняшний день наиболее удобная и перспективная платформа для интернет-коммуникации".

Администратор сайта напомнил, что некогда социальная сеть MySpace тоже была самой популярной и перспективной в мире, но появился Facebook и все изменилось.

Сам Познер в беседе с корреспондентом ТАСС не назвал причину удаления, отметив, что решение самостоятельно принимает администрация сайта.

По данным компании "Медиалогия", Познер по итогам 2020 года вошел в тройку самых цитируемых в СМИ журналистов.