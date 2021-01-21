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Песков заявил, что поручение Путина по строительству развязки в Химках выполнено

Дату открытия участка объявят позже

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Поручение президента России Владимира Путина ускорить работы по строительству транспортной развязки в городе Химки Московской области выполнено, о сроках открытия участка будет объявлено позже. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя появившуюся в соцсетях информацию, что Путин 26 января может принять участие в церемонии запуска транспортной развязки на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Репина в Химках.

"Мы никогда не анонсируем такие мероприятия, это связано и с вопросами безопасности, и чтобы не затруднять передвижение граждан", - сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил о поручении президента министру транспорта и губернатору Подмосковья по поводу строительства развязки. Это произошло после того, как глава государства посетил завод "Энергомаш", и один из рабочих пожаловался, что добираться до работы тяжело. "Тогда Путин поручил рассмотреть возможность создания этого транспортного узла. И действительно, это поручение президента выполнено. О сроках и форме открытия мы вам сообщим", - добавил Песков.

В апреле 2019 года во время посещения НПО "Энергомаш" президент РФ дал поручение решить проблему транспортного соединения между старыми и новыми Химками. После этого было принято решение о строительстве двухуровневой развязки общей протяженностью 3,5 км с эстакадой через Ленинградское шоссе, которая соединит улицу Репина с улицей Дружбы. В октябре 2019 года Путин на встрече с главой Подмосковья Андреем Воробьевым призвал ускорить реализацию проекта, подчеркнув, что "люди ждут" эту развязку.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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