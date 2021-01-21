Венгрия первой в ЕС одобрила применение вакцины "Спутник V"

ТАСС, 21 января. Венгрия одобрила применение российский вакцины от коронавируса "Спутник V", а также вакцины компании AstraZeneca. Об этом заявил в четверг представитель премьер-министра страны Виктора Орбана, передает агентство Reuters .

Что известно о российских вакцинах от коронавируса

В среду венгерское интернет-издание Index сообщило, что Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии завершил изучение документации о российской вакцине против коронавируса "Спутник V" и одобрил допуск этого препарата. Таким образом, представитель премьера подтвердил появившиеся в СМИ сведения. По его словам, глава МИД страны Петер Сийярто отправится в четверг в Москву для обсуждения вакцины.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил регистрацию российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGY I), следует из пресс-релиза фонда.

"Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии", - указано в сообщении.