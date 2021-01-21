Госдума 17 февраля может рассмотреть законопроект о порядке дистанционного обучения

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 17 февраля планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об определении порядка дистанционного обучения. Это следует из проекта календаря работы нижней палаты на февраль, который размещен в думской электронной базе в четверг.

Речь идет о законопроекте, который внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда Ильясом Умахановым в мае прошлого года. В декабре Госдума планировала обсудить документ на пленарном заседании, однако он был снят с рассмотрения по просьбе депутатов КПРФ Веры Ганзя и Валерия Рашкина. По их словам, законопроект не прошел должное обсуждение в Госдуме.

Инициатива предлагает внести изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации". Так, документ уточняет полномочия Минпросвещения и Минобрнауки в части установлении порядка применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Минпросвещения предлагается наделить полномочиями по утверждению порядка применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сфере общего и среднего профессионального образования, а Минобрнауки - в сфере высшего образования.

Как отмечали авторы законопроекта, его принятие потребует корректировки подзаконных нормативных правовых актов в части регламентации роли и обязанностей педагогических работников, определения перечня преподаваемых в дистанционном формате предметов, выполнения домашних заданий, продолжительности урока и проведения итоговой аттестации.