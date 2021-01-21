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Пандемия COVID-19
Обновлено 

ОАЭ одобрили использование вакцины "Спутник V"

© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ТАСС, 21 января. Власти Объединенных Арабских Эмиратов заявили о регистрации российской вакцины "Спутник V" для использования на территории страны. Об этом сообщил в четверг телеканал Sky News Arabia.

По его информации, ОАЭ объявили "о регистрации вакцины "Спутник V" российского производства для ее экстренного использования в стране".

Позже одобрение российской вакцины Министерством здравоохранения и профилактики ОАЭ подтвердил РФПИ.

"ОАЭ являются одним из ключевых партнеров России на Ближнем Востоке. Высоко ценим сотрудничество с регулирующими органами ОАЭ и приветствуем одобрение вакцины "Спутник V". Решение о включении "Спутник V" в национальный портфель вакцин ОАЭ является важным шагом для защиты населения с помощью одной из лучших в мире вакцин", - заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

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