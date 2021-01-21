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Гидрометцентр рассказал, какая погода ожидает жителей европейской территории РФ в феврале

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, погода будет переменчивой

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Температура воздуха в феврале будет немного выше нормы на европейской части территории России. Однако погода будет переменчивой: ожидаются и морозы, и оттепели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Февраль ожидается несколько выше нормы, но опять-таки - очень изменчивый: и морозная погода, и оттепельные значения прогнозируются", - сказал он на онлайн-конференции в Москве.

По словам Вильфанда, сказать точно, какими буду значения максимальной и минимальной температуры в феврале, нельзя. Это за пределами возможностей современной метеорологии.

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