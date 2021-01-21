В Подмосковье проверяют данные о планировавших нападение на школу подростках

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Специалисты проверяют информацию о двух подростках, которые подозреваются в планировании нападения на школу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что сотрудники полиции совместно с ФСБ выявили двоих подростков в Люберецком районе Подмосковья, которые, возможно, готовили вооруженное нападение на школу в Московской области.

"В настоящее время мы проверяем поступающую информацию, разбираемся в произошедшем. Проводится <...> проверка", - приводятся в сообщении слова детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой.

Она добавила, что оба подростка характеризуются положительно, в поле зрения органов системы профилактики ранее не попадали.

Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, у 16-летних подростков "были найдены два предмета, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, изготовленным кустарным способом, девять пиротехнических изделий (петарды) вместе с металлическими пулями, которые являются металлическими наконечниками на петардах при стрельбе, тактические перчатки, черный плащ, маска, белая футболка с надписью "Естественный отбор" (на английском языке)". По данным собеседника агентства, в действиях задержанных усматриваются "признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом"), ч. 1 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") и ч. 1 ст. 223 УК РФ ("Незаконное изготовление оружия").