Москвичи смогут оплатить проезд в Нижнем Новгороде картой "Тройка" в 2021 году

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Проезд в нижегородском транспорте можно будет оплатить картой "Тройка". Соответствующее соглашение регион заключил с оператором автоматизированной системы оплаты проезда "Ситикард" в преддверии основных мероприятий, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода, которое отмечается в 2021 году, сообщила в четверг пресс-служба правительства Нижегородской области.

"В юбилейный год реализуется немало проектов, повышающих туристическую привлекательность Нижнего Новгорода. Подписанное соглашение дает старт одному из таких проектов, который позволит гостям из столицы оплачивать проезд в нижегородском транспорте привычной им транспортной картой "Тройка", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

На первом этапе возможность оплаты проезда картой "Тройка" будет обеспечена в Нижнем Новгороде в 2021 году. Впоследствии планируется распространить ее действие на весь пассажирский транспорт Нижегородской области.

С января 2019 года в регионе действует автоматизированная система оплаты проезда, в том числе с использованием транспортных карт с пересадочными тарифами, бесконтактных банковских карт, смартфонов с платежными сервисами.