Вильфанд заявил, что россиянам надо привыкнуть к аномальной погоде

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Жителям России стоит привыкнуть к аномальным погодным явлениям, так как в стране из-за глобального потепления уменьшается повторяемость периодов "нормальной" погоды, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Безусловно, такая ситуация, когда прыгает температура от минус 25 до плюс 3, - это редкое и не часто встречающееся событие, при потеплении климата, таком медленном, но уверенном, происходит увеличение амплитуды погодных характеристик, изменчивости. Это касается и зимы, и лета. <...> "Нормальной" погоды, средних значений, рассчитанных за большое количество времени, становится меньше. Их повторяемость уменьшается", - сообщил он на онлайн-конференции в Москве.

По словам Вильфанда, людям необходимо привыкнуть к аномальности погодных явлений, так как это естественные последствия глобального потепления. "К этому надо привыкнуть: увеличение экстремальных событий, вариабельность погоды, либо летом очень жарко и засушливо, либо очень холодно и дождливо", - пояснил он.