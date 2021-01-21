В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с коронавирусом в Петербурге остается напряженной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/ Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Петербурге остается напряженной, отмечается снижение числа случаев заболевания, но эта тенденция нестабильна. Об этом в четверг на пресс-конференции ТАСС сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

"Ситуация по новой коронавирусной инфекции остается напряженной <...> На сегодняшний день мы видим, что ежедневная регистрация несколько ниже, чем это было в конце декабря прошлого года <…> Но говорить о прогнозе, что мы находимся в фазе снижения, пока, мне кажется, преждевременно, пока мы таких прогнозов не делаем, не берем на себя такую ответственность, поскольку мы должны еще какое-то время до конца января поработать, поучиться и убедиться, что снижение уже достаточно стабильно", - сказала она.

Кроме того, по словам Чхинджерии, с конца декабря и до настоящего времени в городе еще не регистрировали случаи заражения гриппом, заболеваемость ОРВИ среди детского населения ниже эпидемиологических порогов на 35-40%. По мнению специалиста, роль сыграл высокий охват населения вакцинацией против гриппа - прививку сделали около 60% жителей города, также на ситуацию могли повлиять и ограничительные меры, введенные в городе из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в Петербурге выявили 310 504 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 197 611 человек, умерли 9 122. За последние сутки в городе выявили 3 112 случаев заражения.