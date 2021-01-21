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В Москве мобильное приложение к электронному паспорту может появиться в конце 2021 года

В МВД ожидают, что такой паспорт и приложение обеспечат граждан квалифицированной электронной подписью

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Мобильное приложение к электронному паспорту может появиться в Москве к концу этого года. Об этом на расширенной коллегии столичного ГУ МВД сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой.

"На базе документов с электронным носителем в четвертом квартале [этого года] по инициативе мэра столицы будет реализован проект мобильного приложения к паспорту с обозначением перечня услуг, которые будут предоставляться гражданам", - сказал он.

Ранее в МВД сообщали, что в Москве электронный паспорт гражданина в пилотном проекте может появиться до 1 декабря 2021 года. К этому сроку планируется осуществить подготовительные работы как правового, так и технического характера.

В ведомстве ожидают, что электронный паспорт, как и мобильное приложение, дополняющее его, обеспечит граждан квалифицированной электронной подписью и "станет ключом к государственным и коммерческим услугам". Этот паспорт будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, износостойкостью, практичностью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки.

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