В Ленинградской области решили проблему с задержками результатов тестов на коронавирус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Проблема задержек результатов тестов на коронавирусную инфекцию в срок до пяти дней вместо установленных 48 часов в Ленинрадской области решена, сообщила в четверг на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Лидия Буц.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Ленинградская область входит в число трех регионов, где результаты тестов приходят за три-пять дней вместо 48 часов.

"В настоящее время данная проблема уже ликвидирована, ее не существует. По результатам мониторинга, который мы проводим в лабораториях Ленинградской области, - а их у нас восемь лабораторий в медицинских учреждениях государственных и четыре лаборатории Роспотребнадзора - у нас был установлен факт всего около 3% превышения этого срока. На сегодняшний момент эта проблема ликвидирована, это проблема предыдущего периода", - рассказала Буц.

Она добавила, что за выявленные нарушения учреждения привлекли к административной ответственности.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 28 487 человек, выздоровели 25 665, умерли 353 человека. За минувшие сутки в регионе выявили 225 случаев заражения.