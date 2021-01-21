Иностранцам до 18 лет разрешили посещать Сейшелы без справки о вакцинации

ТАСС, 21 января. Приезжающие на Сейшельские острова иностранные граждане до 18 лет освобождены от необходимости предоставлять сертификат о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в четверг в посольстве России на Сейшелах.

"С 14 января 2021 года границы страны открыты для посетителей из любой страны мира, которые могут предоставить сертификат о том, что как минимум за две недели до планируемой поездки на Сейшелы они завершили полный курс вакцинации от коронавируса (при этом списка признаваемых препаратов власти пока не представили). Младенцы и дети до 18 лет от этого требования освобождаются", - указали в посольстве. При этом все туристы, включая детей, должны иметь справку о прохождении в последние 72 часа теста на коронавирус с отрицательным результатом.

В посольстве отметили, что не прошедшие вакцинацию путешественники по-прежнему могут въезжать на Сейшелы со справкой о результатах ПЦР-теста при условии, что следуют из одной из одобренных стран, в которой провели перед поездкой на острова не менее двух недель. Список таких стран размещен на сайте Минздрава республики. России в этом перечне нет.

"Без справки о вакцинации, но при обязательном наличии сертификата об отрицательных результатах ПЦР-теста приезд из стран, не включенных властями в список одобренных, разрешен только по предварительному согласованию с Минздравом и только частными самолетами либо морскими судами. Прибывающие таким образом гости обязаны будут проживать в одном из предписанных отелей (как правило, на небольших изолированных островах) либо на яхтах", - добавили там.

В посольстве напомнили, что все прибывающие в страну, включая ее граждан, обязаны получать предварительное согласие медицинских властей. Документы оформляются через специальную онлайн-платформу.

Как отметили в диппредставительстве, власти Сейшельских островов работают над "дальнейшей детализацией данных правил, которые в любой момент могут быть подвергнуты пересмотру в зависимости от развития ситуации".