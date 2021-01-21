Около 8 тыс. полицейских ежедневно следили в Москве за соблюдением ограничительных мер

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. До 8 тыс. сотрудников полиции в прошлом году следили в Москве за соблюдения ограничительных мер, введенных в связи с пандемией. Об этом в четверг в ходе расширенной коллегии ГУ МВД России по Москве по итогам 2020 года сообщил начальник главка Олег Баранов.

"В прошлом году московской полицией в рамках предоставленных полномочий ежедневно выделялось до 8 тыс. сотрудников для осуществления и контроля за соблюдением жителями города ограничительных мер, принятых в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции", - сказал он.

Баранов также отметил, что полицейские в 2020 году обеспечили в Москве общественный порядок более 11 тыс. массовых мероприятий, том числе посвященных встрече Нового года, празднованию Рождества и 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, общероссийского голосования по вопросам изменения в Конституцию РФ.