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Более 7 тыс. иностранцев выслали из Москвы в 2020 году за нарушение правил пребывания

Также с миграционного учета в связи с установлением фактов фиктивной постановки снято около 150 тыс. иностранцев

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Более 7 тыс. граждан других государств высланы из Москвы в 2020 году из-за нарушений правил пребывания в стране. Об этом сообщил глава столичного главка полиции Олег Баранов на расширенной коллегии ГУ МВД.

"За нарушение правил пребывания более 7 тыс. иностранных граждан выдворены за пределы РФ. С миграционного учета в связи с установлением фактов фиктивной постановки снято практически 150 тыс. иностранцев", - сказал он.

Баранов отметил, что результатом этих мер стало сокращение преступлений, совершаемых иностранцами в столице. В частности, числа убийств - на 8%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 20%, разбоев - на 19%, грабежей - на 5%, вымогательств - на 54%.

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